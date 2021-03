Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

Am Donnerstag, 11.03.2021, in der Zeit von 15:15 Uhr und 15:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever, zu einer Verkehrsstraftat. Ein grauer BMW X1 wurde dort ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbucht abgestellt. Als die Besitzerin des Fahrzeugs zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie eine Beschädigung an der Beifahrertür feststellen. Vermutlich hatte, aufgrund des Schadensbildes, eine Person beim Ein-oder Aussteigen die Fahrertür gegen die Beifahrertür geschlagen. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnte blaue Fremdfarbe festgestellt werden. Demnach dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug handeln. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461-92110 entgegen.

