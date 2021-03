Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hinweis eines Zeugen führt zur Feststellung eines Drogenlagers

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.03.2021, gegen 15.25 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Danziger Straße in Wilhelmshaven, wie aktuell eine männliche Person in eine angrenzende Nachbarwohnung einbricht und alarmierte die Polizei. In der betreffenden Wohnung konnten zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren festgestellt werden, die sich sodann wenig überzeugend als Besucher des abwesenden Wohnungsinhabers erklärten und überraschend mitteilten, man könne die Wohnung nur über die rückwärtige Terrassentür betreten. Auf der Suche nach weiteren tatverdächtigen Personen fanden die Polizeibeamten in der Wohnung sogleich reichlich Betäubungsmittel und Zubehör zum Konsum auf. Nach Beantragung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter eines Amtsgerichts für die besagte Wohnung einen Durchsuchungsbeschluss. Mit Unterstützung von Diensthundeführern der PD Oldenburg konnten in der Wohnung nicht unerhebliche Mengen an Amphetamine, eine geringe Menge Marihuana, zahlreiche Ecstasy- Tabletten, betäubungsmitteltypische Konsumutensilien und ein mittlerer dreistelliger Betrag an Bargeld festgestellt und beschlagnahmt werden. Während der Durchsuchungsmaßnahme erschien der 35-jährige Wohnungsinhaber, der offenkundig unter dem Einfluss berauschender Mittel mit einem Pkw vorfuhr, am Einsatzort. Der Inhaber der Wohnung bestätigte lediglich eine Bekanntschaft zu den beiden festgenommenen Männern. Zum Tatvorwurf ließen sich alle drei Tatverdächtigen nicht ein. Enstprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen in dieser Sache werden fortgeführt.

