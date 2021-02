Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Karlsruhe - Vollsperrung des Bahnübergangs Südbeckenstraße

Göppingen (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 5.00 Uhr, entgleiste ein Waggon eines Güterzugs an dem Bahnübergang Südbeckenstraße/Rheinhafenstraße. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sich bei der Überfahrt des Bahnübergangs eine Weiche verstellte. Dies führte zu der Entgleisung und der anschließenden Vollsperrung. Dadurch bildete sich ein ca. zwei Kilometer langer Rückstau. Nachdem gegen 8.00 Uhr die nichtentgleisten Waggons von der Unfallstelle entfernt wurden, war der Übergang wieder freigegeben. Eine Spezialfirma stellte den entgleisten Eisenbahnwagen wieder zurück auf das Gleisbett. Die Rheinhafenstraße musste währenddessen für den Verkehr gesperrt werden. Bei dem Unfall kamen keine Personen zu schaden, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 70.000 EUR. Weitere Ermittlungen werden von der Wasserschutzpolizei Karlsruhe übernommen.

