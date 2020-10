Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona; Bundespolizei nimmt jungen Mann mit 3,8 Promille in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 02.10.2020 gegen 15.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen Mann (m.26) im Bahnhof Hamburg-Altona in Gewahrsam. Zuvor fiel der deutsche Staatsangehörige u.a. durch einen Bierflaschenwurf im Bahnhof auf. Eine Präsenzstreife wies den "Ordnungsstörer" auf sein Fehlverhalten hin und stellte schnell fest, dass dieser offensichtlich betrunken war. Der Mann war kaum noch in der Lage sich auf den Beinen zu halten und wurde gestützt zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,86 Promille. Der Mann wurde umgehend mit einem angeforderten Rettungswagen zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus verbracht.

