POL-HF: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind - Helm rettet Leben

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (16.10.), um 14:21 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Junge aus Kirchlengern mit seinem Fahrrad auf der Herforder Straße in Richtung Elsestraße. Hinter ihm fuhr eine 43-jährige Frau aus Bünde in ihrem orangen Renault Clio. Der Schüler nutzte für seine Fahrt die Straße. Auf Höhe des Straßenverkehrsamtes bog er unvermittelt und ohne ein Handzeichen zu geben nach links ab. Damit verursachte er einen Zusammenstoß mit der Frau, die hinter ihm fuhr. Der Schüler prallte auf die Windschutzscheibe des Wagens und fiel über die Motorhaube auf die Straße. Dabei verletzte er sich schwer. Durch die Schwere des Zusammenstoßes brach der Helm, den er trug, entzwei und sein Fahrrad wurde komplett gestaucht. Der Junge wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

