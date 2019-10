Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Polizei fasst Dieb

Herford (ots)

(kup) Am Donnerstagnachmittag (17.10.) gelang es der Polizei in Herford einen Fahrraddieb an der Landsberger Straße zu stellen. Ein 53-jähriger Mann aus Herford kam gestern auf die Wache nach Herford. Er hatte bereits im August Anzeige erstattet, da bislang Unbekannte sein silbernes Herrenrad der Marke Diamant am 19.8., in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 23.00 Uhr an der Herringhauser Straße entwendet hatten. Seitdem hatte er auf einer Online-Verkaufsplattform nach dem Rad gesucht und war schließlich fündig geworden. Er wollte sich am Donnerstag mit dem Verkäufer treffen. Nachdem die Polizei Kenntnis erhalten hatte, traf sie sich am Nachmittag mit dem Tatverdächtigen zur Übergabe des Herrenrades. Die eingesetzten Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen, woraufhin der 17-jährige junge Mann die Flucht ergriff. Die Polizeibeamten konnten ihn in der anschließenden Nacheile stellen. Nachdem er sich nicht ausweisen konnte, brachten die Polizisten ihn zu seiner Wohnanschrift, wo er der Obhut seiner Eltern überstellt wurde. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

