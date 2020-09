Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schlafzimmerbrand in Zetel - vier Personen in ärztlicher Behandlung - Brandursache ist unklar

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.09.2020, erhielt das Polizeikommissariat Varel um 21.56 Uhr über die Feuerwehr Kenntnis von einem Wohnhausbrand in der Straße "Stubbendränk" in Zetel. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass in einem im Erdgeschoß gelegenen Schlafzimmer aus noch ungeklärter Ursache ein Bett in Brand geraten war. Zwei Kleinkinder im Alter von drei Jahren, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Schlafzimmer befanden, konnten durch Angehörige gerettet werden, die den Brand weiterhin eigenständig löschten. Die Freiwillige Feuerwehr Zetel führte die weiteren Löscharbeiten aus. Die Kinder sowie deren 35-jährige Mutter und ein 37-jähriger Angehöriger wurden vorsorglich zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation dem Klinikum Wilhelmshaven bzw. der Kinderklinik Wilhelmshaven zugeführt. Die weiteren Bewohner hatten das Wohnhaus eigenständig und unverletzt verlassen. Das Inventar der brandbetroffenen Wohnung wurde durch Brandrauch und Rußablagerungen bzw. Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden vorläufig bei Verwandten unterkommen. Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen, die Ursache ist noch unklar. (1040698)

