Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken Unfallflucht verursacht

Hilgermissen-Schierholz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 27-jähriger Hilgermisser mit seinem Pkw die Landesstraße 331 von Hoya kommend in Richtung Martfeld. In einer scharfen Linkskurve im Ortsteil Schierholz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten. Der Hilgermisser fuhr anschließend noch mit dem beschädigten Pkw nach Hause, wurde jedoch kurz darauf zur Unfallstelle zurückgebracht. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort eine starke Alkoholbeeinflussung von deutlich über 2 Promille beim Hilgermisser fest. Ein Kennzeichen seines Pkw lag noch an der Unfallstelle. Dem Hilgermisser wurde auf Grund seiner Alkoholisierung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Hilgermissers wurde sichergestellt. Pikanterweise war sein Pkw ein nagelneues Firmenfahrzeug, welcher seit dem Unfall einen deutlich geringeren Wert hat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Den Hilgermisser erwarten Strafverfahren wegen Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem, und auch das dürfte unangenehm werden, eine kritische Nachbetrachtung der Vorkommnisse mit seiner Freundin, die ihn zur Unfallstelle zurückfuhr als auch dem Arbeitgeber, welchem der Neuwagen gehört.

