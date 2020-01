Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mülltonne brennt - Kinder rennen weg

Recklinghausen (ots)

Am Körnerplatz brannte am Mittwoch gegen 10.00 h eine Mülltonne ab. Die Tonne stand direkt am Bürgerhaus. Durch die Hitze wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Jungen wurden gesehen, wie sie von der Mülltonnen in Richtung Theodor-Körner-Straße wegliefen. Sie waren ungefähr elf Jahre alt und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat zu melden (0800 2361 111).

