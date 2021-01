Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Fahrzeug überschlagen

Ein scheinbar Betrunkener verursachte am Mittwochnachmittag einen Unfall bei dem sich sein Fahrzeug überschlug. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 29-Jährige mit seinem Audi die Bundesstraße 292 zwischen den Boxberger Stadtteilen Schweigern und Unterschüpf. Hierbei kam der Wagen auf die Gegenfahrspur und touchierte den entgegenkommenden VW einer 64-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge in die angrenzenden Grünflächen. Der Audi des 29-Jährigen überschlug sich daraufhin mehrfach und kam in einem Acker zum Liegen. Der Mann und die Frau konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Durch den Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zwischen Schweigern und der Abzweigung nach Unterschüpf während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

