POL-BS: Betrunkener Autofahrer auf Supermarkt-Parkplatz - Polizei sucht Fußgänger, die dem Mann ausweichen mussten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Watenbüttel 15.09.2020, 19.19 Uhr

Ein Mann war mit seiner Tochter im Auto unterwegs, obwohl er stark alkoholisiert war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 57-jährige Mann mit seiner Tochter von der Braunschweiger Innenstadt bis nach Watenbüttel. Einem anderen Autofahrer fiel die Fahrweise schwarzen Chryslers in der Celler Straße auf und folgte ihm über die A 392 bis nach Watenbüttel. Der Wagen sei unsicher, teils in Schlangenlinien und mit stark schwankenden Geschwindigkeiten unterwegs gewesen, so dass sich der Zeuge entschloss die Polizei zu informieren.

Als der Chrysler-Fahrer auf einen Supermarkt-Parkplatz in der Hans-Jürgen-Straße in Watenbüttel fuhr, mussten mehrere Fußgänger dem Fahrzeug rasch ausweichen.

Die Polizei traf einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer an, der eine verwaschene und lallende Aussprache hatte und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Seine Tochter übergaben die Polizeibeamten in die Obhut der Mutter, bei der sich das Kind schon telefonisch gemeldet hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Geschehen und insbesondere Personen, die dem schwarzen Chrysler am Dienstagnachmittag vor dem Supermarkt ausweichen mussten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 entgegen.

