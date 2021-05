Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrerin prallt gegen Autotür, die gerade geöffnet wird

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Zum Nonnenkamp ist am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin gestürzt, nachdem sie mit einer geöffneten Autotür zusammengestoßen war. Die 55-jährige Radfahrerin aus Herten war gegen 16.20 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg unterwegs. Als sie gerade an einem Auto vobeifahren wollte, das am rechten Fahrbahnrand anhielt, wurde die Beifahrertür von einer 81-Jährigen aus Herten geöffnet. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Informationen wurde sie stationär aufgenommen und gilt somit als schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt werden, weil sie gegen Autotüren prallen, die gerade geöffnet werden, sind keine Seltenheit. Aus diesem Grund hier noch einmal der Praxistipp "holländischer Griff": Der Autofahrer öffnet seine Tür nicht mit der linken Hand, die dem Griff am nächsten ist, sondern mit der rechten Hand. Dabei kann er vor dem Öffnen nicht nur in den linken Außenspiegel gucken, sondern wirft fast zwangsläufig auch einen Blick über seine linke Schulter - und erkennt so unter Umständen einen Rad- oder E-Bike-Fahrer, der sich im "toten Winkel" von hinten nähert. Mitfahrer, die auf der Beifahrerseite sitzen, nehmen statt der rechten, ihre linke Hand zum Türöffnen. Das Ganze wird "holländischer Griff" genannt, weil er wohl aus unserem Nachbarland stammt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell