Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte - Einbruch in Kirche

Spahnharrenstätte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Kirche der Katholischen Kirchegemeinde St.Johannes der Täufer an der Hauptstraße eingedrungen. Durch ein Fenster gelangten sie in die Räumlichkeiten der Kirche. Sie brachen die Tür zur Sakristei auf und öffneten unter erheblichem Kraftaufwand einen Tabernakel. Die Täter stahlen sakrale Gegenstände, darunter eine Monstranz. Darüber hinaus brachen sie zwei Opferstöcke auf und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell