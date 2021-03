Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW Beetle beschädigt

Lingen (ots)

Am Donnerstag ist es zwischen 14.00 - 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Berning-Straße Ecke Georgstraße gekommen. Dabei wurde ein dort abgestellter schwarzer VW Beetle an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

