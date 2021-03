Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hyundai angefahren

Lingen (ots)

Am Mittwoch ist es zwischen 07.40 - 15.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Josef-Kaiser-Straße gekommen. Ein auf dem Parkplatz zwischen der Sporthalle und der dortigen Schule abgestellter weißer Hyundai wurde angefahren und an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungeachtet dessen unerlaubt fort. Er entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell