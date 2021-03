Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kia beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Kia. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Straße Am Falkenhorst in Lingen. Am Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

