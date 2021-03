Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrradeigentümer gesucht

Meppen (ots)

Die Polizei Meppen hat am Mittwoch vergangener Woche am Haupteschweg in Esterfeld ein Fahrrad sichergestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass es aus einem Diebstahl stammt. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell