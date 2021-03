Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Ortstafel gestohlen

Emlichheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vom 26. auf den 27. Februar in der Nähe der Reithalle an der Wildestraße ein Ortsschild gestohlen. Sie durchschnitten den Rohrahmen in Bodennähe mit einem Winkelschleifer und transportierten die Ortstafel ab. Das Schild wurde erst einige Tage vor der Tat nach einem vergleichbaren Vorfall erneuert. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

