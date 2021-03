Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Weitere Nagelbretter gefunden

Lingen (ots)

Nachdem sich ein Jogger im Waldstück am Lohner Sand an einem "Nagelbrett" verletzt hat (wir berichteten), sind nun weitere vergleichbare Fälle bekannt geworden. Passanten fanden Nagelfallen gleicher Bauweise im Waldgebiet westlich der Straße Gut Herzford und südlich der B213 in Lohne Rükel. Auch zwischen der B213 im Norden und der sogenannten Promillestraße wurden die gefährlichen Gegenstände gefunden. Verletzt wurde in diesen Bereichen nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Es sind jedoch Sachschäden an Fahrradreifen und am Schuhwerk eines Spaziergängers zu verzeichnen. Die Polizei hat weitere Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

