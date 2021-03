Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Sachbeschädigung auf Baustelle

Niederlangen (ots)

In der Nacht zu Montag kam es an der Ottomeyerstraße in Niederlangen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter setzten auf einer Baustelle zwei Pakete mit Wandpaneelen in Brand, die dadurch vollständig zerstört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

