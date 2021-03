Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Cannabisplantage ausgehoben

Bad Bentheim (ots)

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim haben in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der Dienststellen aus Bad Bentheim und Nordhorn, am Montag an der Südstraße eine professionelle Cannabis-Indoorplantage ausgehoben. Dem 55-jährigen Bewohner des Hauses wird vorgeworfen, die Anlage aufgebaut, betrieben und mit der Ernte Handel getrieben zu haben. Die Beamtinnen und Beamten fanden in insgesamt drei Räumen des Hauses 728 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. 450 davon waren erntereif. Im Keller des Gebäudes wurden 10 Kilogramm abgepacktes Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Der Abbau der Plantage erfolgte am Montag und Dienstag in enger Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks (THW). Der 55-jährige niederländische Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Nordhorn einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde unter Geld- und Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

