Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand in Wohnung

Meppen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße in Meppen. Verletzt wurde niemand. Möglicherweise entstand das Feuer durch zurückgelassene Speisen auf einer eingeschalteten Herdplatte. Die Feuerwehr aus Meppen war mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell