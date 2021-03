Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Einbruch in Wohnhaus

Rheinmünster (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in ein Anwesen in der Schwarzwaldstraße in Schwarzach. Im Inneren des Hauses wurden von dem Eindringling sämtliche Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Ermittlungen lies der Dieb Schmuck und Bargeld mitgehen. Die Beamen des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

