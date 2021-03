Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Einfamilienhaus

Bühl (ots)

In der "Bühler Seite" ist in der Zeit vom Freitagabend Uhr bis Samstagmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Hierbei schlugen die Unbekannten gewaltsam eine Scheibe ein und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Bei dem Einbruch wurden mehrere Sparschweine, Bargeld und Schmuck entwendet. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-113 entgegen. /bp

