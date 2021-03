Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verfolgungsfahrt mit dem Fahrrad

Lahr (ots)

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer sollte am Sonntag aufgrund eines fehlenden Vorderlichtes einer Kontrolle unterzogen werden. Beamte des Polizeireviers Lahr gaben dem Radler gegen 23:30 Uhr in der Dinglinger Hauptstraße Anhaltezeichen, als der 24-Jährige in die Pedale stieg und flüchtete. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stellten den Flüchtigen kurze Zeit später auf einem Fahrradweg. Dabei stellte sich heraus, warum dieser geflohen war. Mit rund 1,7 Promille war der besagte Velo-Lenker nicht mehr in der Lage, sich im öffentlichen Straßenverkehr sicher fortzubewegen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. /bp

