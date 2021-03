Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bühl, Oberbruch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße wurde am Samstag ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 54-jähriger KIA-Fahrer befuhr gegen 17.45 Uhr die Straße "Im Kinzhurst". An der Einmündung zur Seestraße hielt er sein Fahrzeug an der dortigen Haltelinie an um dann nach links in die Seestraße einzubiegen. Vermutlich übersah er dabei einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde in Folge der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte an dem Zweirad ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden sein. Der Sachschaden des KIA beträgt etwa 2.000 Euro.

/ph

