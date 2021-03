Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zusammenstoß mit Pedelec

Gaggenau (ots)

Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin war am Samstag gegen 16 Uhr auf der Weinbrennerstraße in östlicher Richtung unterwegs, als diese an der Kreuzung mit der Großen Austraße mit einem Pkw zusammenstieß. Die Pedelec-Fahrerin missachtete hierbei ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des herannahenden Skoda-Fahrers. Der 32-jährige Skoda-Lenker konnte einen Unfall nicht mehr verhindern, wodurch die Dame am Knöchel verletzt wurde und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro, am Skoda ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. /bp

