Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Kieler Hauptbahnhof - 1 Jahr und 3 Monate Gefängnis

Kiel (ots)

Am Donnerstagabend (25.02.2021) gegen 21:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Kieler Hauptbahnhof einen Mann ohne Mund-Nasen-Schutz. Mit dem Ergebnis hatten beide wohl nicht gerechnet. Bei der Überprüfung seiner Papiere stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen. Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde er nicht nur zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sondern auch per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Kiel hat den 30-jährigen Deutschen wegen diverser Diebstahlsdelikte zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. In den Diensträumen der Bundespolizei, am Kieler Hauptbahnhof, wurde dem Mann der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde er durch die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell