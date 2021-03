Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Raubüberfall

Gaggenau (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 61 Jahre alten Mann am frühen Freitagabend in einer Bankfiliale in der Hauptstraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 61-Jährige zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr an einen dortigen Geldautomaten herangetreten sein und einen dreistelligen Betrag abgehoben haben. Unmittelbar danach soll er einen Schlag gegen den Kopf erhalten und bewusstlos geworden sein. Er wurde schließlich von zwei noch unbekannten Zeugen aufgefunden und wieder zu Bewusstsein gebracht. Sowohl das Geld, als auch die EC-Karte waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Besitz des Mannes. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den zwei jungen Männern, welche den Bestohlenen gefunden haben und nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ya

