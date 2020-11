Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Im Kreisverkehr aufgefahren

EdenkobenEdenkoben (ots)

Beim Befahren des Kreisverkehrs in der Staatsstraße bemerkte ein 20 Jahre alter Autofahrer gestern (17.11.2020) um 07:30 Uhr nicht, dass eine vor ihm fahrende 59-jährige Pkw-Lenkerin wegen stockendem Verkehr abbremste. Er fuhr auf, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die an dem Unfall beteiligte Frau trug leichte Verletzungen davon.

