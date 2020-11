Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Baukran kippt um

WörthWörth (ots)

Wörth; Am 17.11.2020 wurde um 13:40 Uhr die Polizeiinspektion Wörth informiert, dass in der Ludwigstraße eine Maschine umgefallen sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Baumaschine um einen kleineren mobilen Baukran handelte. Durch das Umfallen wurde niemand verletzt. Lediglich an dem Neubau wurde die Bausubstanz bestätigt.

