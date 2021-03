Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Tödlich verunglückt

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall mit einem tödlich verunglückten Radfahrer kam es am heutigen Montagvormittag in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drängte sich gegen 11:30 Uhr ein Radfahrer im Bereich der Poststraße durch eine rund 70 Zentimeter breite Öffnung einer Baustellenabsperrungen, streifte ein Baugerät und stürzte im Anschluss in eine mehrere Meter tiefe Baugrube. Trotz eines schnellen Eintreffens der Helfer von Rettungsdienst und Feuerwehr sowie einer sofort eingeleiteten Reanimation, verstarb der Endsiebziger in der Folge noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Straße in diesem Bereich bis kurz nach 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zur Klärung der Gesamtumstände, die zum Tod des 77-Jährigen führten, haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

