Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Betrunken mehrere Autos gerammt

Baden-Baden (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Sandweierer Straße zu mehreren Verkehrsunfällen infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eines BMW-Lenkers. Der Senior hatte gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw einen am Fahrbahnrand geparkten VW gestreift und hat seine Fahrt im Anschluss offenbar unbeirrt fortgesetzt. Erst als er einen zweiten Volkswagen in einer Hofeinfahrt rammte, blieb sein Wagen mit gebrochene Vorderachse liegen. Bei der Karambolage entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro, wobei der BMW abgeschleppt werden musste. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich alsbald eine Konzentration von rund 1,7 Promille heraus. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe wird dem Senior der Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr zur Last gelegt. /bp

