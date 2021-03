Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Wohnwagen gestohlen

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Gelände eines Wohnwagenhandels an der Prager Straße in Bad Bentheim. Sie entwendeten einen Wohnwagen im Wert von etwa 23.900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell