Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Randalierer leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am späten Montagabend (27.07.2020) in der Klett-Passage randaliert und sich gegen die vorläufige Festnahme gewehrt. Der Tatverdächtige schrie gegen 23.50 Uhr in der Klett-Passage herum und pöbelte Passanten an. Nachdem ihm alarmierte Beamte einen Platzverweis erteilt hatten, kam er kurze Zeit später zurück und randalierte erneut. Als er die Beamten erblickte, flüchtete er zunächst in die Bahnsteighalle und anschließend weiter über die Gleise. Dort nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Der 24-Jährige wehrte sich heftig und beleidigte die einschreitenden Polizisten fortwährend. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten bis zum darauffolgenden Morgen in Beseitigungsgewahrsam. Ein 21 Jahre alter Beamter der Bundespolizei wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Der Bahnverkehr war zwischen 00.10 Uhr und 00.30 Uhr unterbrochen.

