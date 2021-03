Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 80-jähriger Mann bei Unfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Heute Morgen ist es auf der A31 in Höhe der Abfahrt Meppen-Nord zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Ein 80-jähriger Mann war gegen 07.10 Uhr in Richtung Bottrop unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW ungebremst auf ein vorausfahrendes PKW-Gespann fuhr. Nach dem Aufprall kollidierte der Audi des 80-Jährigen mit der Mittelschutzplanke, bevor er letztendlich auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Anhänger des vorausfahrenden Fahrzeugs wurde durch die Wucht des Aufpralls abgerissen und beschädigt. Auch an dem Audi entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr in Richtung Bottrop wurde während der Zeit der Unfallaufnahme über den Parallelfahrstreifen geführt, so dass es zu keinem größeren Rückstau kam.

