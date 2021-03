Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW Golf angefahren

Papenburg (ots)

Am vergangenen Freitag ist es zwischen 07.10 - 15.00 Uhr auf dem Parkplatz des MVZ an der Birkenallee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein blauer VW Golf wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell