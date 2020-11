POL-LB: Korntal-Münchingen: Nach Unfall geflüchtet; Ditzingen: Mercedes beim Ausparken beschädigt; Kornwestheim: Motorroller am Bahnhof gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen: Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Sonnenbergstraße in Korntal-Münchingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen am Fahrbahn geparkten Mercedes und machte sich im Anschluss davon. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ditzingen: Mercedes beim Ausparken beschädigt

Mutmaßlich beim Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Donnerstag zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr in der Mittlere Straße in Ditzingen abgestellt war. Der Wagen stand auf der oberen Parkfläche des dortigen Parkplatzes P2. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

Kornwestheim: Motorroller am Bahnhof gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag 1.40 Uhr am Bahnhof Kornwestheim einen älteren, schwarzen Motorroller gestohlen. Das Lenkerschloss des Rollers des Herstellers Keewag war nicht eingerastet, sodass der Dieb das Zweirad nur wegschieben musste. Der Motorroller hat einen Zeitwert von etwa 400 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1331-0 zu melden.

