POL-LB: Rutesheim: Unbekannter beschädigt vier Fahrzeuge; Leonberg: Feuerwehreinsatz nach Dehnfugenbrand

Rutesheim: Unbekannter beschädigt vier Fahrzeuge

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Donnerstagabend, als ein noch unbekannter Täter in der Uhlandstraße in Rutesheim sein Unwesen trieb. Der Mann wurde beobachtet, wie er gegen 23.45 Uhr die Scheibenwischer zweier PKW abriss und mehrere Mülltonnen umwarf. Der Zeuge alarmierte die Polizei und stellte im weiteren Verlauf fest, dass der Täter von der Uhlandstraße in die Rennerstraße und dann Richtung Leonberger Straße flüchtete. Während zwei Streifenwagenbesatzungen nach dem Täter fahndeten, nahmen zwei weitere Beamte den Sachverhalt vor Ort auf. Wie sich herausstellte hatte der Unbekannte jeweils einen Scheibenwischer eines Hyundai und eines Wohnmobils abgerissen. Darüber hinaus knickte er jeweils einen Außenspiegel eines Mazda und eines Skoda ab. Der Täter wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 175 cm groß beschrieben. Er soll füllig gewesen sein, hat dunkelblondes Haar und trug einen Bart. Der Mann war bekleidet mit einem grauen Sweatshirt, einer kurzen Hose und war vermutlich barfuß. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152/99910-0 beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

Leonberg-Eltingen: Feuerwehreinsatz wegen Dehnfugenbrand

Im Zuge von Schweißarbeiten auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Leonberger Straße in Eltingen, entstand am Donnerstag gegen 12.00 Uhr ein Dehnfugenbrand. Die anwesenden Arbeiter griffen sogleich zu einem bereitgestellten Feuerlöscher und versuchten die Flammen zu ersticken. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit neun Fahrzeugen und 31 Wehrleuten vor Ort. Da in zwei Praxen im Obergeschoss Rauchentwicklungen festzustellen waren, räumte die Feuerwehr die oberste Etage des Gebäudes. Hiervon waren rund 20 Personen betroffen. Die Leonberger Straße musste darüber hinaus kurzzeitig gesperrt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten die Löscharbeiten fort. Gegen 13.20 Uhr konnte das Gebäude wieder betreten werden. Nach derzeitiger Erkenntnisse wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen.

