Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Bocholt (ots)

Am späten Freitagnachmittag verletzte sich ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bocholt bei einem Sturz auf sandiger Fahrbahn schwer. Er hatte gegen 17.50 Uhr in Stenern die Straße "Hogenkamp" befahren, war weggerutscht und gestürzt. Die Straße liegt in einem Neubaugebiet und war mit einem Sandschleier bedeckt. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus.

