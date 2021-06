Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Gescher (ots)

In der Nacht zum Sonntag stürzte gegen 02.35 Uhr ein 24-jähriger Radfahrer aus Gescher auf einem Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Büren und verletzte sich dabei schwer. Es steht derzeit nicht fest, wie es zu dem Sturz kam. Ein vorrausfahrender Begleiter hatte plötzlich Sturzgeräusche hinter sich gehört und beim Umblicken den am Boden liegenden 24-Jährigen bemerkt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Stadtlohner Krankenhaus. Ein Arzt entnahm dem alkoholisierten Radfahrer die angeordnete Blutprobe.

