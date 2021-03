Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Rückwärtsfahren auf Parkplatz älteres Ehepaar angefahren - zwei Leichtverletzte

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Montag gegen 7.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Freiburger Straße wurde ein Ehepaar, beide im Alter von 83-Jahren, angefahren und leicht verletzt. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte beim Rückwärtsfahrern während eines Parkvorgangs das sich hinter dem Auto befindliche Ehepaar nicht bemerkt. Durch den Zusammenstoß kamen die Fußgänger zu Fall. Beide Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

