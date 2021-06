Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr gegen 00.10 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Ochtrup die Alstätter Straße. Die Anhaltezeichen einer Streife missachtete der 22-jährige. Um dem mit Blaulicht und Martinhorn folgenden Streifenwagen zu entkommen, missachtete er eine rotlichtzeigende Ampel an der Kreuzung Gildehauser Straße/Spinnereistraße. In einer Sackgasse verließ er das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Nach Halterermittlungen konnten die Beamten ihn im Laufe der Nacht im Nahbereich antreffen. Auf Vorhalt räumte er die Tat ein und gab als Grund an, dass er Panik bekommen habe, da nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn und die Fahrzeughalterin ein. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten und die Aussage des 22-Jährigen, dass er Drogen konsumiert hatte. Um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können, entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben.

