Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Montag, 04. Januar 2021, einen VW Golf auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr. Gegen 14:00 Uhr befuhren sie die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und schlossen in Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener auf den Pkw auf. Gestoppt wurde der VW auf einem Parkplatz in der Nähe der Anschlussstelle Delmenhorst-Ost.

Der 24-jährige Fahrer aus Achim händigte den Beamten einen bulgarischen Führerschein aus, der sich als Totalfälschung erwies.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Beifahrer konnte die Fahrt fortsetzen.

