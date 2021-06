Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf der Herzogstraße

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung an der Herzogstraße ein. Mit einem Brecheisen hatten sie die Wohnungstür aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

