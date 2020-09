POL-ME: Betrunken, ohne Licht und unter Drogeneinfluss auf geklautem Fahrrad unterwegs: Polizei stellt Kokain-Dealer - Ratingen - 2009059

Polizei Mettmann

Am späten Donnerstagabend (10. September 2020) hat die Polizei in Ratingen einen 39 Jahre alten Mann aus Südosteuropa festgenommen. Der Mann war Polizeibeamten aufgefallen, weil er ohne Licht mit seinem Fahrrad über die Sohlstättenstraße gefahren war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass der Mann eine ganze Reihe von Straftaten begangen hatte.

Das war passiert:

Gegen 22:55 Uhr waren Beamte im Rahmen ihrer Streife über die Sohlstättenstraße gefahren, als ihnen ein Radfahrer auffiel, welcher ohne Licht unterwegs war. Als die Polizeibeamten den Mann zum Anhalten bewegen wollten, flüchtete dieser zunächst auf seinem Fahrrad. Die Polizisten konnten den Mann jedoch einholen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39 Jahre alte Mann aus Südosteuropa, welcher sich nach eigenen Angaben erst seit einer Woche in Deutschland aufhält, augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Doch nicht nur das: Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad, ein Mountainbike der Marke "Bulls" - kurz zuvor von dem Mann in Ratingen entwendet worden war. Zudem stellten die Beamten in einer Tasche des Mannes ein Dutzend zum Verkauf abgepackte Päckchen mit Kokain sicher.

Die Konsequenzen für den 39-Jährigen:

Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Hier wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von rund 0,6 Promille (0,28 mg/l) ergab. Auch ein auf der Wache durchgeführter Drogenvortest verlief positiv - auf Kokain. Daraufhin wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Gegen den Mann wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

