POL-ME: Fußgängerin von Auto angefahren: Schwer verletzt - Langenfeld - 2009056

Am Donnerstagabend (10. September 2020) ist am Kreisverkehr "Auf dem Sändchen" in der Langenfelder Innenstadt eine 22-jährige Fußgängerin von einem abbiegenden Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war ein 27-jähriger Langenfelder gegen 22:30 mit seinem VW Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr an der Ecke "Auf dem Sändchen" / "Bachstraße" gefahren. Als er den Kreisverkehr in Richtung "Auf dem Sändchen" verlassen wollte, übersah der Fahrer nach eigenen Angaben die 22-jährige Langenfelderin, die zu dieser Zeit gerade zu Fuß die Straße überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert, ehe sie zu Boden stürzte. Der Aufprall auf die Windschutzscheibe war dabei so heftig, dass die Frontscheibe des Golfs zersplitterte. Der Unfallfahrer sowie ein unbeteiligter Zeuge kümmerten sich sofort um die schwer verletzte Langenfelderin, die kurz darauf mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zur Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle für den Verkehr. Hinweise auf eine Alkoholisierung oder auf einen Drogenkonsum ergaben sich bei dem 27-Jährigen nicht.

