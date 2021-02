Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Eine 41-jährige Ford-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße. Beim Überqueren der Ellwanger Straße in die Bildstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Ford-Fahrerin, die auf der Ellwanger Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Autofahrer leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr war ein 25-jähriger Seat-Fahrer auf der Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld unterwegs. Im Bereich der Gaildorfer Straße kam der Lenker des Seat nach links von der Fahrbahn in den Schnee. Anschließend steuerte er gegen und kam im Straßengraben rechts von der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige verletzte sich dabei leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer streifte am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin am Seitenspiegel. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle auf der K2572 zwischen Schwäbisch Hall und Veinau. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Gaildorf: Einbruch in Schule

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag drang ein Langfinger in eine Schule in der Schulstraße ein. Dabei beschädigte er ein Fenster und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 400 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

