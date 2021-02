Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Matratzenbrand

Aalen (ots)

Rot am See: Auffahrunfall

Ein 86-jähriger Opel-Fahrer war am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 34-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich der 34-jährige leicht verletzte. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Oberrot: Unfall in Kreisverkehr

Etwa 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr. Ein 66-jähriger Opel-Fahrer wollte in der Rottalstraße aus der Ortsmitte kommend in einen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen 25-jährigen VW-Fahrer und es kam zum Unfall.

Gaildorf: In Gegenverkehr gekommen

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer war am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der L1066 von Gaildorf in Richtung Winzenweiler unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 28-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Von dieser wurde er anschließend abgewiesen und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen eine entgegenkommende 49-jährige Opel-Fahrerin. Der 28-Jährige, sowie dessen 25-jährige Beifahrern und die 49-jährige, sowie deren 49-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 85 000 Euro.

Crailsheim: Matratzenbrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 24 Uhr in einer Notunterkunft in der Burgbergstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Schwelbrand einer Matratze, weshalb von dieser starker Rauch ausging. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz. Die Matratze konnte jedoch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand kein Schaden, Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

