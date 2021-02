Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle in Lippach, Bopfingen und Lautern

Aalen (ots)

Lippach: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich zwischen Mittwoch 11:30 Uhr und Freitag 05:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw Opel Corsa im Weiherweg. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Es liegen keine Hinweise auf das Fahrzeug des Unfallverursachers vor. Der Gesamtschaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 1.500 EUR.

Bopfingen: Auffahrunfall wegen Unachtsamkeit

Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es in der Ellwanger Straße zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat fuhr aufgrund von Unachtsamkeit dem 30-jährigen Fahrer eines mit eingeschaltetem Blinker am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw KIA Ceed auf. Der Gesamtschaden beträgt ca. 16.000 EUR.

Lautern: Telefonkabel auf der Fahrbahn - Unfall

Am Samstag gegen 13:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda auf der K3281 aus Heubach kommend in Richtung Lautern. Auf Höhe der Einmündung Sieben Eichen verfing sich ein auf der Fahrbahn befindliches Telefonkabel im Radlauf des Pkw Skoda, wobei dieser beschädigt wurde. Des Weiteren wurden zwei Telefonmasten beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Tel.Nr.: 07171/ 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell